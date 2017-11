Rechercheteam onderzoekt overlijden baby Breda

Depla: 'Beveiligde bunker noodzakelijk om zware criminelen snel te berechten'

11:58 BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda zoekt samen met de rechtbank Zeeland-West-Brabant naar mogelijkheden toch een extra beveiligde bunker in te richten in het nieuwe rechtbankgebouw. Extra capaciteit is volgens Depla hard nodig om de werkachterstand in dossiers rond zware criminaliteit weg te werken.