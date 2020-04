Recherchebaas niet blij dat rechtbank spoorloze moordenaars Soufiane vorig jaar uit cel liet

Bredase wijk Zandberg raakt zijn ‘informele’ parkeer­plek­jes kwijt

7:00 BREDA - Bewoners van de wijk Zandberg in Breda raken hun ‘informele parkeerplaatsen’ kwijt wanneer er in de loop van dit jaar een nieuw vergunningenstelsel wordt ingevoerd. Dat moet geen probleem zijn, want er blijven genoeg ‘gewone’ parkeerplaatsen over.