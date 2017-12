Rave Peter, een feestaap met 1.255 volgers

De Instagramfoto's tonen het leven van een waar party-animal. Rave Peter is, soms nakend, soms voorzien van hoed, zonnebril of bloemenketting, te zien in honderd en een poses op evenveel verschillende locaties. Relaxed in een hangmat tijdens Extrema outdoor, crowdsurfend bij het Nassaufestival te Amsterdam, tijdens heartbeat Rotterdam, in zijn thuisstad Breda tijdens het Ploegendienstfestival, noem maar op. Daarnaast zijn veel, héél veel foto's van Rave Peter in de armen van mooie vrouwen. Ook krijgen we een inkijkje in zijn dagelijks leven, van zijn vakanties naar Ibiza en Cuba tot een relaxt ontbijtje thuis of een kopje koffie bij Starbucks.