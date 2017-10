Rattenoverlast in het Ginneken: 'rattenriool' moet op de schop

Al jaren is er sprake van rattenoverlast in een deel van de Bavelselaan, Van Brechtstraat, Sint Laurenslaan, Viandenlaan, Schoolakkerplein, Vogelenzanglaan, Keermanslaan en Kerkhofweg in het Ginneken. In maart en april volgde er een groot onderzoek: een aannemersbedrijf moest met een camera zo’n vier kilometer aan buizen qua ligging, werking en staat in kaart brengen, inclusief de buizen in achtertuinen. Het bleek niet afdoende: een onderzoek in juli moest meer informatie geven over de huisaansluitingen op het hoofdriool.

Ratten

Hoe het nu verder moet is nog een raadsel. Het gaat om een complexe situatie stelt de gemeente, omdat bijna iedere woning op een andere wijze is aangesloten op het riool. Daarnaast is er een mix van huizen: zowel de huurwoningen van WonenBreburg als koopwoningen maken gebruik van het riolenstelsel. Wat het vervangen van het riool moet gaan kosten is nog niet bekend, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Interessanter nog is wie gaat opdraaien voor de kosten. Is het de woningcorporatie die ervoor in de buidel moet tasten of neemt de gemeente de kosten voor haar rekening? En moeten huiseigenaren in de wijk nu de portemonnee trekken? Dat is nog niet duidelijk. De woningcorporatie en de gemeente zijn daar op dit moment nog over in gesprek. Het is daarom nog niet mogelijk om 'vooruit te lopen op de vervolgstappen', meldt de gemeente. Pas in 2018 komt hier meer helderheid over.