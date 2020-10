Rare mondkapjes uit China blijken achteraf lang zo gek nog niet

Ruben Lundgren weet het nog goed. De Nederlandse fotograaf woont al jaren in de Chinese hoofdstad Beijing. Eerder dit jaar, toen er wereldwijd een tekort was aan mondkapjes, stuurde hij voor de zekerheid vanuit China een doos vol naar zijn ouders in Nederland. Die reageerden verbaasd. Wat moesten ze daar nou mee?

100.000 mondkapjes

In China was het mondkapje op dat moment niet weg te denken uit het openbare leven. Sinds de uitbraak van de coronacrisis in de Chinese stad Wuhan was iedereen ze gaan dragen. Het veranderde het straatbeeld zo ingrijpend dat de Chinese fotograaf Coca Dai begin dit jaar besloot er wat mee te gaan doen.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / AFP Coca stelde zich tot doel 100.000 mensen met een mondkapje te fotograferen. Als beeld van het letterlijk en figuurlijk adembenemende aantal maskers dat toen nog was te zien in de drukbevolkte Chinese steden. Tot strenge overheidsregels de bewegingsvrijheid beperkten en het leeg werd op straat.

Grote Kerk Breda

De foto's van Coca pasten zo goed bij het actuele beeld van China, dat ze destijds opvielen bij Lundgren. Samen met de Chinese schrijfster en curator He Yining was Lundgren begin dit jaar hard bezig om een expositie over China samen te stellen voor BredaPhoto.

Toen de twee in maart hun selectie voor de expositie ‘China Imagined’ doorgaven aan BredaPhoto: ,,Bood de serie ‘100.000 People Wearing Masks’ van Coca in onze ogen de bezoekers een actueel beeld van wat in China speelde", zegt Lundgren. De maskers als ultiem symbool van Covid-19, dat, net als jaren daarvoor SARS, China in zijn ban had.

Meewarige blikken

Hoewel op dat moment het virus al begonnen was aan zijn opmars door Europa, leek het massaal dragen van mondkapjes in Nederland destijds nog volslagen abstract. Als je er al eentje zag in een supermarkt, was het meestal een Aziaat die het droeg. Er werd een beetje vreemd en zelfs wat meewarig naar gekeken.

Anders dan in Nederland, waren mondkapjes ook voor de uitbraak van corona al geen zeldzaamheid in het Chinese straatbeeld, vertelt Lundgren. ,,In de metro, in winkels. Eén op de tien, misschien meer, droeg ze al.” Een beetje: ,,Uit beleefdheid. Als sociaal gebaar. Met een kapje geef je aan dat je anderen wil beschermen tegen iets dat jij misschien onder de leden hebt."

Overdreven

Aanvankelijk werd dat in Nederland nog gezien als: ,,Overdreven.” Maar nu: ,,Ja, nu zie je eigenlijk hier hetzelfde ontstaan.” Waar tot een week of twee geleden de scepsis nog de boventoon voerde, merk je dat ook in Nederland het niet dragen van een mondkapje in een supermarkt langzaam asociaal wordt gevonden. Ook wie gelooft dat ze niks bijdragen aan het indammen van de pandemie, draagt ze inmiddels.

Volledig scherm © Robin Utrecht Zo is de fotoreeks die sinds 9 september deel uitmaakt van de China-expositie in de Grote Kerk, ingehaald door de actualiteit. Wat aanvankelijk typisch Chinees leek, raakt langzaam ingeburgerd in Nederland. En waar in China in de straten steeds meer mensen hun kapje afzetten, zie je ze hier juist toenemen. Zo is de serie van Coca geen symbool meer van een Chinese rariteit, maar van een wereldwijde pandemie die iedereen treft.

BredaPhoto BredaPhoto is nog tot en met 23 oktober. Voor de (betaalde) expositie China Imagined in de Grote Kerk kan, net als voor de tentoonstellingen in het voormalige KPN Gebouw en het Stedelijk Museum, vooraf via de site van BredaPhoto een ticket worden gekocht en een tijdsblok worden gereserveerd.