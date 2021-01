Rapport rekent af met Azzini en Van Meijel: ‘Veel mensen beschadigd’

ARNHEM - In Arnhem is vanmiddag officieel het rapport naar buiten gebracht naar de jarenlange misstanden bij theatergroep Oostpool in de Gelderse hoofdstad. De uitkomsten van dat onderzoek betekenen het officiële einde van artistiek leider Marcus Azzini bij Oostpool. In het eindrapport wordt ook afgerekend met Ruud van Meijel, de huidige directeur van het Chassé theater in Breda, die destijds de zakelijk directeur van Oostpool was.