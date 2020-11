Rapport over belabberde sfeer bij Sociale Dienst in Breda is geheim en blijft geheim

Gezamenlij­ke aanpak in Breda van overge­wicht volwasse­nen: 42 procent in leeftijd 19-64 jaar

14 november BREDA - De gemeente Breda zet met een Lokaal Preventieakkoord in op de aanpak van overgewicht bij volwassenen. In Breda heeft in de leeftijdsgroep 19-64 jaar 42 procent overgewicht of obesitas. Voor de leeftijdsgroep 65-plus geldt een percentage van 57 procent (Gezondheidsmonitor, 2016).