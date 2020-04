Rapper Ismo lapt gerechtelijke uitspraak aan z'n laars

ANALYSEBredanaar Ismail Houllich, beter bekend als rapper Ismo, heeft volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad opzettelijk joden en homoseksuelen beledigd met zijn videoclip Eenmans. De advocaat-generaal bevestigt met dit advies aan de Hoge Raad de uitspraak die het gerechtshof in Den Bosch vorig jaar in februari deed.

Een uitspraak die Ismo zelf tot op heden aan z’n laars heeft gelapt. De rapper moest van het hof 500 euro betalen als hij de clip van zijn nummer Eenmans - volgens het gerechtshof beledigend voor joden en homoseksuelen - op YouTube zou laten staan. Ismo kondigde na die uitspraak aan zijn videoclip niet offline te halen. De rapper redeneerde dat op niet nakoming van de uitspraak na betaling van de 500 euro geen verdere sanctie stond, en dat hij de clip dus online kon laten staan. Een boude stelling die de vraag oproept of dat zomaar kan, of iemand inderdaad een gerechtelijke uitspraak op die manier naast zich neer kan leggen.

Wat was er gebeurd? Vier partijen - drie individuele personen en het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) - deden aangifte tegen rapper Ismo wegens discriminatie en belediging vanwege teksten in de videoclip van het nummer Eenmans. In de - inmiddels ruim 7,5 miljoen keer bekeken - clip staan zinnen als ‘Flikkers geef ik geen hand’ en ‘ik haat die fucking joden nog veel meer dan de nazi's’.

Niet strafbaar

De rechtbank in Breda sprak Houllich eind 2015 vrij. Zij oordeelde dat de teksten over Joden weliswaar beledigend waren, maar dat ze vielen onder de vrijheid van meningsuiting van de rapper. Ook de beledigingen aan het adres van ‘flikkers’ waren volgens de rechtbank niet strafbaar, want de rapper beweerde dat hij met ‘flikkers’ niet doelde op homoseksuelen, maar op mensen die hem ‘iets flikken’. De rechtbank ging mee in deze redenering.

Het Bossche hof, waar het OM hoger beroep aantekende, deed dat niet. Het veroordeelde Ismo eind februari voor groepsbelediging en legde hem een onvoorwaardelijke boete op van 1.000 euro. Daarnaast kreeg hij de voorwaardelijke boete van 500 euro, te betalen als hij de clip niet binnen één maand van YouTube af zou halen. De rapper rook zijn kans en kondigde - naast het feit dat hij cassatie zou gaan tegen de uitspraak - aan dat hij de clip gewoon zou laten staan. Want de rechter had immers niets gezegd over wat er zou gebeuren als hij na het betalen van die 500 euro die clip gewoon op YouTube zou laten staan.

Rechtsgevoel

De situatie druist regelrecht in tegen het rechtsgevoel. Door de clip op YouTube te laten staan, steekt Ismo de spreekwoordelijke middelvinger op tegen hof en tegen zijn landgenoten. Er ligt immers een uitspraak van de rechter en die uitspraak is heel duidelijk: de clip moet van internet worden verwijderd. Degene die is veroordeeld dient zich daaraan te houden. Het is onwaarschijnlijk dat het de bedoeling van de raadsheren was Ismo enkel te waarschuwen zoiets niet nog een keer te doen. Dan hadden ze het wel bij die boete van 1.000 euro gelaten.

Toch kan justitie weinig als de rapper de clip laat staan. Het Openbaar Ministerie zou hem hooguit opnieuw kunnen dagvaarden voor de rechtbank, want het strafbare feit duurt voort. Dat betekent dat een nieuw proces, waarbij nog maar de vraag is of de rechtbank ineens anders zou oordelen. En dat zou opnieuw hoger beroep betekenen. Kortom, een langdurig traject. En al die tijd blijft de gewraakte clip online staan. Sowieso blijft de clip voorlopig online staan, want nu Houllich in cassatie is gegaan betekent dit dat het vonnis van het hof nog niet uitvoerbaar is. Dat is het pas op het moment dat de Hoge Raad zich in cassatie heeft uitgesproken. En zolang het vonnis niet uitvoerbaar is, hoeft Ismo de clip ook niet van internet te verwijderen.

Stevige dwangsom

Een snellere manier zou zijn een civiele procedure, waarbij een belanghebbende eist dat de clip offline wordt gehaald, tegen een stevige dwangsom per dag dat de clip nog online staat. Eventueel kan de belanghebbende ook eisen dat de rapper in gijzeling wordt genomen tot hij voldoet aan de eis. Een dergelijk vonnis is meteen uitvoerbaar, en zou alle partijen lange procedures en wachttijden besparen.

Als het hof een serieus signaal af had willen geven in deze kwestie, heeft het deze zaak niet goed aangepakt. Het doel van de zaak was voorkomen dat de groepsbelediging voortduurt en een signaal afgeven naar de maatschappij. Had het hof in plaats van 500 euro boete een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opgelegd, dan had het de rapper echt kunnen dwingen. Dan had het zich sterk gemaakt voor groeperingen die zich door de huidige gang van zaken in de kou voelen staan.

Het advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad nu om de uitspraak van het hof in stand te laten. De Hoge Raad is vrij dat advies al dan niet te volgen. Volgt de Hoge Raad het advies, dan kan het de zaak verwijzen naar een ander gerechtshof. Dat hof zou dan een strengere straf op kunnen leggen - de maximale boete voor dit vergrijp bedraagt 8.200 euro of een jaar gevangenisstraf - die Ismail Houllich misschien wel overstag doet gaan.