Rapper Boef, wetten en regels zijn hem vreemd. Boef is Boef en daar moet Nederland het maar mee doen

coldcase De radeloze zoektocht naar sporen van de in Breda verdwenen JP

14:10 Het verhaal van een vermissing is vaak vooral het verhaal van de radeloze, achterblijvers. Dat geldt ook voor de familie van James Patrick Grealis uit Ierland. De 24-jarige timmerman lijkt in 2008 in Breda in het niets te zijn opgelost.