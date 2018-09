'Rappen helpt me om te praten'

Hiphop als middel om op het rechte pad te blijven. Dat is het oogmerk van de gratis studiosessies van BRICKS voor poppodium Phoenix in Breda.

Voor de ontspanning, of met de droom om echt door te breken als rapper; iedere jongere had zo zijn motivatie om afgelopen weekend achter de microfoon te gaan staan. Eens per drie maanden houdt BRICKS Hiphop bij poppodium Phoenix gratis studiosessies.

Zij hebben de contacten; het poppodium de ruimte en de middelen. Sinds april organiseert BRICKS Hiphop hier in samenwerking met Grote Broer en Phoenix studiosessies voor jongeren uit de regio. ,,Vooral degenen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Daarom is het belangrijk om het laagdrempelig te houden'', zegt Anaï Mensink van BRICKS.

Talent

Samen met rapper Jesse Joey James zette ze het platform op. Voor jongeren met talent, maar zonder podium. Jesse: ,,Ik weet zelf hoe moeilijk het is om een plek te vinden om je talent te ontwikkelen. We maken hier opnames met een professionele uitstraling. We willen artiesten uit Breda met elkaar te verbinden. De hiphopscene is hier niet zo groot.''

Quote Rappen is alles voor mij. Ik doe het al sinds groep acht, maar ik wil het nu professio­neel aanpakken. Het spelen met woorden vind ik gaaf. Rapper BM

Vier jonge rappers nemen vandaag hun eigen nummers op. In een hoek achterin de opslagruimte van het poppodium is een kleine studio. Olievaten, een brommer en een paar Perzische tapijten gelden als decor. Om de week plaatst BRICKS een sessie op YouTube.

De 17-jarige rapper BM uit Breda hoopt hier zijn dromen waar te maken: ontdekt worden. Een rustige jongen, maar als hij rapt, voelt hij zich iemand anders.

,,Rappen is alles voor mij. Ik doe het al sinds groep acht, maar ik wil het nu professioneel aanpakken. Het spelen met woorden vind ik gaaf.''

Vliegensvlug rapt hij drie nummers achter elkaar. Over zondes uit het verleden, maar ook zijn toekomst.

,,Mijn inspiratie komt vooral uit mijn eigen leven. Ik hoop dat luisteraars voelen wat ik bedoel, door te rappen lukt dat beter praten dan het gewoon te zeggen.'' Dat ziet hij vaker, Ray Mathijssen, maatschappelijk werker bij Grote Broer. ,,Dat ze wel praten over emoties in tracks, terwijl dat in gesprekken niet zo makkelijk naar voren komt.''

Professioneler

Vol enthousiasme ondersteunt hij daarom dit project, omdat het de jongeren in hun kracht zet en het een manier is om ze te bereiken. ,,Net als sport is muziek daar heel geschikt voor. De focus op wat ze wél kunnen. Met BRICKS kunnen ze weer een stapje hoger, professioneler.''

Nieuwelingen, maar ook meer ervaren artiesten laten hun stem horen. ,,Niks denderends hoor, dit doe ik gewoon voor de lol'', zegt Virgil Bonofacio (29).

Quote Tof initiatief dit. Toen ik jong was, had je zoiets niet. Ik zat nog te klooien met bandjes en mijn moeders videocame­ra Virgil Bonofacio

In de studio draait hij zijn vrijwilligersuren: zo krijgt hij voorrang voor zijn sociale huurwoning en wil hij tegelijkertijd een positief rolmodel zijn voor de anderen. ,,Tof initiatief dit. Toen ik jong was, had je zoiets niet. Ik zat nog te klooien met bandjes en mijn moeders videocamera.''