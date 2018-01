Randweg Zundert oogt rustig, maar in de Molenstraat is het druk

,,Klopt", beaamt opticien Rob Lamers even verderop in de Molenstraat. ,,Eigenlijk had ik steeds het idee dat de komst van de randweg weinig verschil had gemaakt. Dat er net als daarvoor nog erg veel verkeer door de Molenstraat reed. Maar nu de Prinsenstraat er uit ligt en alles weer langs mijn zaak rijdt, zie ik weer hoe druk het vroeger was. Er is wel degelijk veel verkeer, vooral veel zwaarder verkeer, uitgeweken naar de randweg."



Maar: ,,Nog niet genoeg", zegt hij en beamen andere aanwezigen in de Molenstraat. Toch: ,,Het is wat vroeg om nu al allemaal conclusies te trekken", zegt bijvoorbeeld Marijke IJsendoorn in kledingzaak Miller & Monroe. ,,Deze straat wordt straks eenrichtingverkeer. Je kunt er alleen vanuit de kant van Rijsbergen nog in. Pas als die maatregel is ingevoerd, kun je vaststellen hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen."



Intussen houden inwoners van de straten rondom de Molenstraat hun hart vast. ,,Sinds de komst van de randweg is het bij ons in de Willem Pastoorstraat een stuk drukker geworden", zegt Marjo Herijgens, ,,Inwoners van Klein-Zundert kiezen tegenwoordig onze straat om naar Zundert te rijden." Straks, als de Molenstraat eenrichting is: ,,Verwachten we nog meer drukte." Ook in andere straten, zoals in de Veldstraat, wordt een toename van het verkeer verwacht. Vooral? ,,Ja vooral bij ons in de Prinsenstraat", zegt Paul Bastiaansen.