Rammelbakken Reis is vooral een feest van saamhorigheid

Hatseflats

Een van die groepen noemt zichzelf ‘Hatseflats’, bestaande uit Daniel, Melvin en Ruben. Ze komen uit Hasselt, Overijssel, en hoorden over het evenement bij Evers Staat Op, Radio 538. Ze rijden een Mercedes Benz, die eigenlijk afgekeurd is. Er staat ruim 700.000 kilometer op de teller en de auto is flink doorroest. ,,We hebben ‘m helemaal met aluminium beplakt en ineens werd het gewoon echt een vet ding”, legt Melvin uit. ,,We vonden het steeds leuker worden om mee te klooien. Achterin staat een barbecue, voorin hebben we wat scheepshoorns gemonteerd.” Melvin komt uit de scheepvaart, de drie zijn handig. ,,We hadden pech onderweg; we reden door een kuiltje en gelijk lag de achterbumper eraf. Houtjetouwtje hebben we die weer bevestigd gekregen.”