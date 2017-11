Ramkraak modewinkel Zundert: stalen 'gordijn' aan gort gereden. 'Verschrikkelijk'

ZUNDERT – Bij modewinkel Woodhouse aan de Molenstraat in Zundert likken ze donderdagochtend de wonden na de ramkraak die afgelopen nacht plaatsvond.

De dieven hebben volgens de politie voor een 'flink bedrag' aan kleding buit gemaakt.

Het voertuig waarmee de ramkraak is gepleegd zou afgelopen dinsdag gestolen zijn vanuit de Patrijsstraat in Zundert. De daders zouden zijn weggereden in een auto met Belgisch kenteken.

Puin ruimen

Er wordt glas opgeveegd, kledingrekken aan de kant gezet om de zaak weer op orde te brengen. En de glaszetters aan de slag om de pui weer op orde te brengen. "Je moet maar durven", zegt een van de glaszetters over de ramkraak. Een stalen gordijn werd bij de kraak aan gort gereden. "Die houdt een binnenrijdende auto met enige vaart, niet tegen."

De ramauto moet met een flinke vaart een knik hebben gemaakt om de pui te bereiken. Hard rijden doen ze in de Zundertse Molenstraat, dat is bekend. En ramkraken gebeuren nu en dan, twee jaar terug nog bij de lingeriezaak van Oda Dictus aan de overkant, waar alles is weggehaald. Juwelier Heaven sloot zelfs de deuren na meerdere ramkraken binnen enkele jaren.

Eerdere kraak

"Ik vind het verschrikkelijk", zegt Oda Dictus na de kraak van afgelopen nacht. "Bij ons reden ze binnen om 03.00 uur. De ravage was enorm, de auto kwam tot achterin de zaak, voorbij de kassa."

Alles is toen weggehaald, gelukkig is ze goed verzekerd. Uit het raam kijkend naar de overkant waar de pui bijna dicht zit, bij Woodhouse: "Ik hoop dat ze de daders snel pakken."

Niks gehoord

Een toegankelijke straat, zo net over de grens, hard tijden, te weinig maatregelen, controles, de kritiek is niet mals als het om de drukke Molenstraat gaat. "Hij zit er maar mooi mee", zegt Ellen de Wispelaer, de eigenaresse van lunchroom Little Moments, een paar deuren verder. "Ik slaap hierboven, ik heb vannacht niks gehoord, helemaal niks. Ik vind het te gek voor woorden", zegt ze over de kraak bij de buurman.

Andere branche

"Ik hoop dat er niet teveel weg is voor hem. Ja, je schrikt altijd van een kraak, ik ben niet bang. Hier valt weinig te halen, toch een andere branche."

Wat gaan de donkere maanden nog brengen en hoe goed kan je je zaak beveiligen? De politie is nog ter plekke voor onderzoek. De kledingwinkel, die sinds 2010 in dit pand zit; is vanmorgen om 09.30 uur ‘gewoon’ open gegaan.

De zaak is gespecialiseerd in topmerken en zat voorheen aan de overkant, begin jaren negentig.

Volledig scherm Stalen gordijn aan gort gereden. © Palko Peeters