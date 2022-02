‘Raketten vlogen over’, Alex (38) uit Breda was voor familiebezoek in Oekraïne en staat al dagen in vluchtelingenfile

Alex was even over voor familiebezoek in Bershad, een klein stadje in centraal Oekraïne. Gezellig een paar dagen bij elkaar. Althans, dat dacht hij. ,,De sfeer was vanwege de dreiging uit Rusland toen natuurlijk al best gespannen‘’, vertelt Alex als we hem na vele tientallen vergeefse telefoontjes maandagmiddag eindelijk aan de lijn krijgen. ,,Maar dat loopt wel los, dacht ik toen nog. Tot donderdagochtend vroeg een bevriende militair mij belde. ‘Alex, de oorlog is begonnen.’