Raketlanceringen bekijken: de coronaproof hobby van Leon: ‘Mijn naam staat op Mars’

jong in...TETERINGEN - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Leon van der Sar (17) uit Teteringen.

Zes jaar geleden verhuisde je van Pijnacker naar Teteringen. Was die overgang groot?

,,Het was niet heel moeilijk voor mij. Dat komt ook omdat we in de zomervakantie zijn verhuisd en ik tijdens het nieuwe schooljaar op mijn middelbare school kon beginnen. Het verschil met Zuid-Holland valt eigenlijk wel mee. Ja, het accent in Brabant is wel anders, natuurlijk. Maar ik wende snel en leerde al snel nieuwe mensen kennen in Breda.”

Je woont toch in Teteringen?

,,Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Teteringen zelf niet zo goed ken. Breda een stuk beter, want daar kom ik veel vaker. Daar ga ik naar school, daar sport ik en daar wonen mijn vrienden. Ik doe er zo’n beetje alles.”

Is Teteringen saai?

,,Niet per se, hoor, maar er is voor mij gewoon niet zoveel te doen. Mijn broers en zus zitten er wel op voetbal en ik merk dat dat echt een ontmoetingsplek is voor de jeugd. Maar net als hockey spreekt voetbal me niet zo aan. Ik zit liever op het water, dus ben bij de waterscouting gegaan. En die zit in Breda.”

Hoe is het om midden in een pandemie te starten met studeren?

,,Het merendeel gebeurt online. Dat vind ik op zich niet zo erg, maar bij sommige vakken is het niet zo fijn. Bij wiskunde bijvoorbeeld zou het fijn zijn om echt les te hebben, zodat je vragen kunt stellen en opdrachten kunt doen. Online is het wat lastiger om je aandacht erbij te houden.”

En het studentenleven? Mis je dat?

,,Het is jammer dat je niet veel van je klasgenoten ziet, maar een aantal ken ik toch al vrij goed, omdat we veel in groepjes werken. Ik ben sowieso niet iemand die veel uitgaat, want ik zit graag op mijn kamer thuis achter de computer te praten met vrienden. Af en toe spreek ik nog wel af of ga ik naar school om aan een project te werken. Dat is goed voor mij.”

Je hebt ook een bijzondere én coronaproof hobby: raketlanceringen bekijken. Hoe gaat dat?

,,Ik kijk veel naar livestreams van lanceringen en dan let ik vooral op de technische en natuurkundige informatie die erachter zit. De ontwikkelingen zijn heel interessant. Het is allemaal nog nooit gedaan en als er dan iets gebeurt, is dat hartstikke spannend.”

Afgelopen week landde de Perseverance-robot op Mars. Heb je dat ook gevolgd?

,,Ik heb live naar de landing gekeken; ook naar de lancering in juli trouwens. Deze rover is sowieso bijzonder en voor mij vooral erg speciaal omdat mijn naam erop staat. Net als die van 11 miljoen andere mensen, want je kon je inschrijven om je naam mee te sturen. Hij staat op drie heel kleine plaatjes en is natuurlijk veel te klein om te lezen, maar het idee dat mijn naam nu op een rover op Mars staat, is toch echt wel heel erg leuk.”

Denk je dat er in jouw leven nog mensen op Mars komen?

,,Ik denk het wel. Het Amerikaanse SpaceX ontwikkelt al een raket om mensen naar Mars te brengen. Hoeveel tijd dat gaat kosten, kan ik niet zeggen, maar ze zijn er al ver genoeg mee om niet meer te kunnen stoppen. Als het zover is, zou ik misschien wel willen gaan. Niet als eerste hoor, maar als er al genoeg mensen zijn geweest en het veilig is, misschien wel.”

Terug naar Teteringen. Zijn daar mooie plekken?

,,Het is een mooi dorp. Ik vind het nieuwbouwproject bij de Waterdonken er mooi uitzien. Vooral bij het water, het lijkt me fijn daar te wonen. Het ligt ook mooi op de grens tussen Teteringen en Breda.”

Zou je niet liever op kamers in Breda gaan?

,,Nee, hoor. Ik ben sowieso nog te jong om op mezelf te gaan wonen en ben er ook niet mee bezig. Ik woon fijn bij mijn ouders thuis en heb geen behoefte aan iets anders. In Teteringen zit je overal dichtbij.”

Leon van der Sar (17) Woont met: vader Arjan, moeder Simone, broers Menno en Tom, en zus Kristel

Huisdieren: katten Bhuti en Sisi

Studie: eerste jaar technische informatica aan Avans Hogeschool in Breda

Bijbaan: vakkenvuller bij de Jumbo in Teteringen

Hobby’s: zeilen, computers bouwen en raketlanceringen bekijken

Verliefd: nee