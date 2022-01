Rainer Fetting: kunst die het verdient om (eindelijk) gezien te worden

Het was botte pech. Op zondag 19 december zou in het Van GoghHuis ‘Rainer Fetting ziet Van Gogh’ openen. Daar was goed over nagedacht. De expositie in het Zundertse museum sluit namelijk aan op ‘Vanwege Vincent’ in het Stedelijk Museum Breda. Maar waar de opening van die expositie de 18e kon doorgaan, moest die in Zundert een dag later worden afgelast. ,,Nederland ging in lockdown.”