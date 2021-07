‘Iedere dag verdwijnt een vrachtwa­gen vol sigaretten­peu­ken in de natuur’

11 juli BREDA - Een half miljoen peuken in heel Nederland en 24.165 in Breda. Dat is de voorlopige oogst in het kader van de Peuken Clean Up-actie die zaterdag eindigde. Het aantal zal nog verder oplopen. ,,Ongekend.”