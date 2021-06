Raddraaiers NAC-NEC later voor de rechter, al 22 agenten deden aangifte

Overlastge­ven­de huurster moet woning verlaten na anderhalf jaar ellende in wooncom­plex

31 mei BREDA - Een 50-jarige huurster van een portiekflat aan de Edisonstraat in Breda, die al sinds eind 2019 grote overlast in het wooncomplex veroorzaakt, moet haar huis verlaten. De rechter vindt met verhuurder WonenBreburg dat de overlast dermate erg is dat uithuiszetting gerechtvaardigd is.