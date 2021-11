Rachel Oostvogels (23) lijsttrekker VVD Zundert

De VVD is daarmee, na Ondernemend Platteland (ONPL), de tweede Zundertse partij die de verkiezingen in gaat met een jonge vrouw aan het roer. ONPL koos Lieke Michielsen (22) als lijsttrekker.

Enthousiast

De Achtmaalse Oostvogels vindt het een eer: ,,Ik ben er heel blij mee dat de VVD het vertrouwen in mij heeft uitgesproken.” De student Social Works kijkt uit naar haar taak. ,,Toen ik bijna vier jaar geleden met voorkeurstemmen in de raad kwam, wist ik eigenlijk nog niet zo goed waar ik aan begon. Ik vond het in het begin best moeilijk, bijvoorbeeld het taalgebruik. Maar ik groeide er in, werd enorm enthousiast.”

De energie die het haar gaf, bleek aanstekelijk. In het café, in de winkels, in al die andere Zundertse gelegenheden waar Oostvogels graag komt, praatte ze kennelijk met zoveel passie over haar taak als volksvertegenwoordiger, dat in haar slipstream nog eens drie vrouwen van jonger dan 23 jaar zich beschikbaar stelden voor de kieslijst: Femke Michielsen, Marrit Uijtdewilligen en Oostvogels’ 19-jarige zus Sharon.

Oostvogels heeft wethouder Patrick Kok gevraagd om bij de verkiezingen samen met haar op te trekken. ,,We willen daarmee transparant zijn", zegt ze. ,,Patrick is onze beoogde wethouder.” Kok, die niet woont in Zundert, maar er zijn hart aan heeft verpand: ,,Ik ben nog niet klaar in Zundert.”

Gert-Jan Paulussen

Opvallend is nummer 2 op de VVD-lijst. Daar staat voormalig CDA-raadslid Gert-Jan Paulussen. ,,Een Zundertse ondernemer en ervaren raadslid", aldus huidig fractlieleider Floor Vreijsen. ,,We hebben het volste vertrouwen in zijn inzet voor de VVD.”

Vreijsen zelf, met 72 jaar nestor van de VVD, schuift voor Oostvogels op naar plek 4. Vlak achter nieuwkomer Werner Pellis. Huidig raadslid Bas Arnouts is op eigen verzoek op nummer 12 gezet. Raadslid Fred Paludanus verlaat de politiek.