Racebaan Keizerstraat in Breda heeft langste tijd gehad: asfalt eruit, groen erin

O jee, volgens GroenLinks kan Breda misschien wel afbranden....

8:00 Lytton is geen Breda. Het is, of eigenlijk was, een kleine kern in Canada. Eind juni was het er extreem heet. Dagen achtereen tikte het kwik bijna de 50 graden aan. Aanvankelijk werd daar plaatselijk best jolig over gedaan. Tot er brand uitbrak en binnen een kwartier het hele dorp in as lag.