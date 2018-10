Raamschildering op kantoor BN DeStem als verwijzing naar ‘De 148 van Breda’

Op 30 april 1981 werden 148 jongeren preventief opgepakt om ordeverstoringen rondom het bezoek van Koningin Beatrix te voorkomen. Geruchten gingen dat honderden jongeren uit het hele land zich in Breda zouden verzamelen om te demonstreren.



Willem Merkx, toenmalig burgemeester van Breda, was bang dat het in zijn stad uit de hand zou lopen. Daarom besloot hij op de vroege ochtend van 30 april 148 mensen preventief op te laten pakken, nog voor er sprake was van enige ordeverstoring. Het oppakken gebeurde hardhandig en op basis van uiterlijk.



De demonstranten werden in het cellencomplex vastgehouden in het toenmalige politiebureau. Op die plek huist nu de redactie van BN DeStem, die binnenkort uitbreidt naar de benedenverdieping.