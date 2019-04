Raamloze doos bedreigt Brabants uitzicht

Om te kijken wat de impact is van deze ontwikkeling, start het college een onderzoek naar de ‘verdozing’. ,,Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met name de super oversized distributiecentra, ook wel XXL DC’s genoemd, zijn populair. Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap’’, aldus de Rijksadviseurs.

Intussen is datzelfde landschap wel belangrijk voor recreatie, natuur, maar ook als voorwaarde voor bedrijven om zich ergens te vestigen. Bovendien is elke vierkante meter volgens het college hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw.

De groei zet door

De snelle groei van de XXL DC’s is het meest zichtbaar in Noord-Brabant, waar logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk de nationale koploper is. Begin 2017 telde Nederland maar liefst 28 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. Die groei zet door. Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met twintig procent gestegen, mede veroorzaakt door de groeiende populariteit van het online shoppen. Naast distributiecentra groeien ook mega-kassencomplexen en datacenters, zoals het Google datacenter in de Eemshaven. Door de groei van online dataverkeer zal naar verwachting ook het oppervlakte aan datacenters verdubbelen in de komende jaren.