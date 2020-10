Raadslid vergaderde niet vanaf een feest: ‘Ik snap dat dit niet goed overkomt, maar zo ben ik niet’

BREDA - Het Bredase burgerraadslid Younes Nahnahi (PvdA) raakte eind vorige week in opspraak, omdat hij tijdens de livestream van de gemeenteraadsvergadering leek in te loggen vanaf een feestlocatie. ,,Ik zat niet op een feest. Ik had beter moeten uitleggen, wat er gebeurd was.”

Bij het inloggen voor de livestream raadsvergadering van Nahnahi klonken er donderdagavond ineens harde beats door de koptelefoons van de raadsleden. Het burgerraadslid leek in een gang bij een feestje te staan en zei: ‘Ik ben ergens beland waar ik niet hoor te zijn’.

Quote Ik ben vlak voor tijd een café-restaurant binnenge­rend en vroeg of ik daar met de laptop mocht zitten Younes Nahnahi, Burgerraadslid PvdA

Ik had geen verbinding thuis

Dat was niet handig. Nahnahi beseft achteraf dat hij meteen duidelijkheid had moeten scheppen. ,,Iedereen kan naar een raadsvergadering kijken. Ik heb er niet bij stil gestaan dat ik gewoon had moeten zeggen waarom ik in een café-restaurant zat. Ik snap dat dit niet goed overkomt.”

Afgelopen donderdag wilde Nahnahi thuis inloggen, de gemeenteraad vergadert vanwege corona via een livestream, en merkte dat hij geen verbinding had. ,,Het gaat altijd goed, maar nu was er een storing. Ik ben snel naar mijn kantoor gereden. Daar aangekomen, bleek dat ik de sleutel niet bij me had. Daarom ben ik vlak voor tijd café-restaurant Oase binnengerend. Ik vroeg of ik daar met de laptop mocht zitten. Dat mocht, maar ineens ging de muziek aan. Ik was te gast, dus kun je er niks van zeggen.”

Quote Uiteraard ga ik niet vanaf een feest zitten vergaderen Younes Nahnahi

Dit zal me nooit meer overkomen

Nahnahi vindt het ook vervelend, omdat hij nauw betrokken is bij het dossier Inburgering dat donderdag besproken werd. ,,Ik heb met vluchtelingeninstanties gesproken, met Buddy to Buddy en heb veel schriftelijke vragen gesteld. Ik snap dat dit niet goed overkomt, maar het is niet wie ik ben. Uiteraard ga ik niet vanaf een feest zitten vergaderen. Dit was een incident wat me nooit meer zal overkomen.”

Het gebeuren is hem niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Het stond zaterdag in de krant. Afgelopen weekeinde viel iedereen over me heen. Ik ben bedolven onder de appjes, mailtjes en telefoontjes van familie en vrienden die wilden weten wat er gebeurd was.”