Raadsels stapelen zich op rond moordmysterie Meisje van Teteringen

Gestolen bordje ‘Meisje van Teteringen’ nog spoorloos, initiatief­ne­mer plakt QR-code op paal: ‘Mij houden ze niet tegen’

TETERINGEN - Er is nog geen spoor van het bordje over het ‘Meisje van Teteringen’ dat eind juni werd opgehangen in het Cadettenkamp en daags erna al was verdwenen. De politie ziet onvoldoende aanknopingspunten om een onderzoek naar het gestolen bordje te beginnen.

12 juli