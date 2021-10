Raadselachtige teksten in het straatbeeld van Breda

buurten in de wijk De rijkdom van Ulvenhout zit in veel meer dan de dure huizen die er staan

7 oktober ULVENHOUT - De vergrijzing slaat er keihard toe en huizen zijn er onbetaalbaar voor de meeste mensen. Het zijn klassieke ingrediënten om een levendige gemeenschap langzaam in een spookdorp te doen veranderen. Maar dat laten ze in Ulvenhout niet gebeuren. ,,Een mooiere plek om te wonen bestaat niet. Dat moeten we samen in stand houden.”