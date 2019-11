Raad Zundert stemt unaniem in met gemeentelijke begroting

Frits Maarsen rijkste West-Brabander, DJ Tiësto stijgt enkele plekken

17:04 BREDA - De rijkste West-Brabander woont in Baarle-Nassau: Frits Maarsen haakt bijna aan bij de 150 meest vermogende Nederlanders in de Quote 500. Tijs Verwest maakt een sprongetje, Oosterhouter Arnold de Haan verliest enkele plekken.