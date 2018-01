Raad Zundert akkoord met fietspad langs Aa of Weerijs

ZUNDERT - Er kan worden begonnen met verdere stappen om langs rivier de Aa of Weerijs een recreatief fietspad aan te leggen. De Zundertse gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een voorstel om er 1,5 miljoen euro voor te reserveren. Alleen Ondernemend Platteland (OP) stemde tegen.

Het fietspad begint in Breda en loopt vanuit die gemeente vooralsnog 3,4 kilometer door op Zunderts grondgebied. ,,Dat is niet al te lang", constateerde Piet Daamen van OP. ,,Het is voor ons niet duidelijk waarom 3400 meter fietspad 1,5 miljoen euro moet kosten."

Bedrag

Hij wees erop dat in de ambtelijke stukken de mist over de totstandkoming van dat bedrag. Dat verweten ook oppositiepartijen Onafhankelijke Partij Zundert en de fractie Rien van de Sande, het college.

Van de Sande wees bovendien op een brief die is binnengekomen van de provincie. Daarin is de provincie kritisch over de begroting van 2018 van Zundert. ,,Is het dan niet verstandig om even te wachten met zulke uitgaven tot er meer financiële zekerheid is", vroeg Van de Sande .

Verdedigbaar

Maar er is al lang gewacht, bleek uit de inbreng van andere partijen. Dorpsbelangen wees erop dat in de periode 2010-2014 al sprake was van de aanleg van het fietspad en dat toen, omwille van de financiën beslist is te wachten. ,,Inmiddels is er budgettair rekening mee gehouden, waardoor het financieel verdedigbaar is het plan door te zetten", aldus René de Bruijn.