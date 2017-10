Raad van State zet vraagtekens bij aanpak Fort Oranje

Tegenstrijdig

Rechter mr. Troostwijk hekelde op de zitting de tegenstrijdige besluiten die de gemeente rond de camping nam. Zo sommeerde de gemeente afgelopen zomer campingeigenaar Cees Engel Fort Oranje binnen vier weken op te knappen. Zoniet dan zou camping gesloten worden. Maar in de praktijk, constateerde ook de rechter, kreeg Engel niet de kans de geconstateerde gebreken op zijn camping aan te pakken en werd toch tot sluiting en ontruiming overgegaan. Landsadvocaat Thomas Sanders erkende namens de gemeente Zundert dat dat niet helemaal goed was gegaan. Maar, zo voegde hij er aan toe, de gemeente heeft op grond van een groot aantal geconstateerde problemen maatregelen moeten nemen. En soms sluiten die niet helemaal bij elkaar aan. De bewoners en de campingeigenaar hadden eerder geprobeerd bij de rechter in Breda de ontruiming van de camping te stoppen. Maar die rechter achtte zich niet bevoegd en wees de zaak door naar de Raad van State.

Geen goed woord

De advocaten die namens de bewoners en de campingeigenaar optraden, hadden wederom geen goed woord over voor de gang van zaken rond Fort Oranje. ,,Dit is georganiseerde overheidscriminaliteit’’, nam juridisch adviseur Jeroen Pols op de zitting geen blad voor de mond. ,,We zijn toch niet in Rusland? Als dit kan in Nederland dan is het hek van de dam. Welke burger is dan de volgende die wordt platgewalst?’’ Volgens Pols werkt de gemeente Zundert al jarenlang met een verborgen agenda. ,,Engel en Fort Oranje kapot maken. De bewoners worden verjaagd en de camping moet een aardappelveld worden.’’