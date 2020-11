Raad van State: Vleermuisjes hoeven niet bang te zijn voor windmolens bij Galder

Déze Bredase miljonairs debuteren in Quote 500: 'Wij spelen graag bedrijfje’

3 november De Bredase ondernemers Jeroen van Glabbeek (41) en Gilbert Gooijers (41) debuteren dinsdag in de Quote Top 500, de lijst met de 500 rijkste mensen in Nederland. Geschat vermogen: 120 miljoen euro per persoon. De oprichters van techbedrijf CM.com, zijn voor hun gevoel nog maar nét begonnen.