Raad van State: uitbreiding geitenhouderij Baarle-Nassau definitief van de baan

Leijhoeve baalt van Boerendag Rijsbergen: 'Ze hebben de kinderboer­de­rij buitenge­slo­ten'

12:09 Het bestuur van kinderboerderij De Leijhoeve in Rijsbergen is teleurgesteld in de organisatie van de Boerendag die zaterdag plaatsvond. De Boerendag had volgens De Leijhoeve met een hekwerk een directe toegang tot de kinderboerderij geblokkeerd.