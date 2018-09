Raad van State: sluiting drugscafé Corner Club in Breda was terecht

De rechtbank vond niet aangetoond dat in Corner Club in drugs gehandeld werd. Deze uitspraak vocht de burgemeester in juli in hoger beroep aan de bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechtbank bepaalde woensdag dat de aanwezigheid van 0,5 gram hard drugs of meer wijst op drugshandel.



De bewijslast ligt vervolgens bij de exploitant van het café. Die moet zien te bewijzen dat in zijn café niet in hard drugs gehandeld wordt. Corner Club is daar niet in geslaagd, vindt de Raad van State. De grens ligt bij 0,5 gram. Dat wordt beschouwd als een gebruikershoeveelheid.