Raad van State: Hotel Mastbosch mag uitbreiden

DEN HAAG/BREDA – De Raad van State vindt dat de gemeente Breda erin is geslaagd om alle fouten en onvolkomenheden in het uitbreidingsplan voor Hotel Mastbosch correct te repareren.

Daarmee kan de uitbreiding van het hotel van 47 naar 100 kamers doorgaan, zo blijkt vandaag uit de einduitspraak. Vorig jaar mei was de Raad nog niet zo positief over het bestemmingsplan ‘Ruitersbosch’. De Raad gaf de gemeente Breda toen vijf maanden de tijd om alle fouten in het plan te repareren.

Breda moest aantonen dat er in de regio wel degelijk behoefte is aan nog meer hotelkamers. Verder moest er een aanvullend verkeers- en parkeeronderzoek komen, omdat een deel van het parkeerterrein in de beschermde groenblauwe mantel was gepland. Verder moest de gemeente nog een aanvullend vleermuizenonderzoek doen.

Meer tijd

Volledig scherm Hotel Mastbosch met een vol terras. © Foto René Schotanus/Pix4Profs Breda had overigens wat meer tijd nodig om met een reparatieplan te komen. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad afgelopen februari het reparatieplan vast. In ieder geval is er nu voldoende parkeergelegenheid bij het hotel. In totaal zijn er 343 parkeerplaatsen beschikbaar.



Het parkeertekort wordt onder meer opgelost nu Staatsbosbeheer het parkeerterrein met 125 plaatsen dat tegenover het hotel ligt tussen zes uur ’s avonds en negen uur ’s ochtends exclusief voor hotelgasten open stelt. Verder heeft de gemeente met aanvullend onderzoek aangetoond dat er nog wel degelijk behoefte is aan meer hotelkamers in het recreatie-segment waarin hotel Mastbosch zich bevindt.

Klassieke uitstraling

Hoewel uit andere onderzoeken bleek dat er in de regio Breda meer dan voldoende hotelkamers beschikbaar zijn, of dat er bog meer dan genoeg in de pijplijn zitten, kan voor hotel Mastbosch door de unieke ligging en klassieke uitstraling een uitzondering worden gemaakt, aldus de Raad van State.

Juist de combinatie van de ligging in het bos en de klassieke uitstraling van het hotel, maakt dat er juist in dat kwalitatief hoogwaardige segment nog behoefte is aan 53 extra hotelkamers.

De tegenstanders menen van niet en maakten opnieuw, maar dit keer tevergeefs bezwaar bij de Raad van State. Die stemt geheel met de conclusies van de aanvullende onderzoeken. Dat betekent dat Mastbosch toch mag uitbreiden.