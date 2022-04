Raad van State eist hogere haag bij woningbouw Vagevuurstraat in Zundert

Jongen (14) kruipt achter het stuur en crasht tegen boom: ‘Die zal wel een stevig gesprek hebben gehad’

BREDA - Een 14-jarige joyrider is maandagmiddag tegen een boom in de bocht van de Noortberghmoeren en Brandebeemd in Breda gereden. De bestuurder en de passagier (14) bleven ongedeerd, de auto is total loss verklaard.

19 april