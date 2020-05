Raad positief over steunpakket van 6,8 miljoen

UPDATE + VIDEO Groepslei­der sluit zichzelf op in magazijn terwijl jongens door het lint gaan in jeugdgevan­ge­nis Hey-Acker

14 mei BREDA - In de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is donderdagmiddag een groepsleider bevrijd door een arrestatieteam. Tijdens het incident hebben jongeren een leefruimte volledig gesloopt, terwijl de medewerker zichzelf opsloot in het magazijn. Bij de inval in de gevangenis is een drietal aangehouden.