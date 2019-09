Raad Breda wil meer vrouwen aan de top, ook bij gemeente

Geef uw mening Ik zit bij club voor de sport, niet voor allerlei taken

14:47 Amateurverenigingen komen steeds vaker in de knel door een gebrek aan vrijwilligers. Leden van sportclubs gaan er vaak vanuit dat alles voor ze geregeld wordt, maar clubs zijn daarvoor afhankelijk van mensen die graag een stapje extra zetten voor de vereniging. Daar is steeds vaker een gebrek aan. Iedereen is druk, clubliefde en loyaliteit nemen af. Sommige clubs verplichten hun leden tegenwoordig een taak binnen de vereniging te verrichten. Maar is dat de oplossing?