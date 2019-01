Raad Breda: 'Wie zit er te wachten op een tegenprestatie?’

Wie zit er eigenlijk in de bijstand?

In Breda zitten 5355 mensen in de bijstand. Daarvan zitten er 1375 vrouwen en 862 mannen langer dan vijf jaar met zo’n uitkering. De gemiddelde leeftijd van iemand die langdurig in de bijstand zit is 51 jaar. Vaak spreken deze mensen slecht Nederlands en hebben ze amper een opleiding gevolgd. Verder heeft deze categorie Bredanaars zelden of nooit gewerkt en worden ze ook nog eens geplaagd door een opeenstapeling van problemen. Dat blijkt uit gegevens van de gemeente Breda die naar de raad zijn gestuurd. Op het stadskantoor circuleren cijfers waarin staat dat ongeveer tweeduizend Bredanaars die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten werken als vrijwilliger of mantelzorger. Maar burgemeester en wethouders vinden deze gegevens ‘onvoldoende accuraat’. Van alle mensen die vorig jaar in de bijstand zaten zijn er 933 weer aan een baan gekomen. Daarvan hebben er 274 dat op eigen houtje geregeld.