Raad Breda weer terug op oude stek

VIDEO Zeldzame tekening uit la Breda is kaft heruitgave Suske en Wiske

20:30 BREDA - Hij bleek zeldzaam. Een tekening van Suske en Wiske die jaren in een la lag bij Wim van der Veeken uit Breda. Sinds vorige week is hij voor iedereen te zien. Het is de kaft van een heruitgave van De Raap van Rubens. ,,Leuk hè", is hij trots.