Raad Breda: 'Experimenteer met luchtzuivering'

BREDA - Als de experimenten in Eindhoven en Amsterdam met het verbeteren van de luchtkwaliteit succesvol zijn, moet Breda er ook mee aan de slag. Dat is de strekking van de motie 'Breda verdient schone lucht'. Er wordt al gedacht aan luchtzuiveringsinstallaties in de tunnelbak op de zuidelijke rondweg.

De motie kreeg eind vorige week unanieme steun in de raad. Initiator is raadslid Merijn Scheifes van GroenLinks. Hij vindt dat burgemeester en wethouders de recente experimenten in Eindhoven en Amsterdam nauwlettend moeten volgen. ,,Als ze effect blijken te hebben, kunnen ze waar noodzakelijk in onze stad worden toegepast'', wijst hij op hotspots van luchtvervuiling, zoals de zuidelijke rondweg (Franklin Rooseveltlaan), Boeimeersingel en de Prinsenkade. Voortbordurend ook op het idee van groene daken in de omgeving van de A16 waar inmiddels 130 kilometer per uur gereden mag worden, om fijnstof en CO2 op te vangen. En de stad kent veel ondergrondse parkeergarages met druk in- en uitrijdend verkeer.

Roet

Zo gaat Eindhoven de komende drie maanden experimenteren met dertig luchtzuiveringsinstallaties in een ondergrondse parkeergarage in het centrum. Fijnstof en roet worden gereinigd en schone lucht wordt de stad in geblazen. De concentraties fijnstof worden de komende tijd gemeten. Grootste vervuilers zijn in Eindhoven, en ook in andere steden, dieselauto's en -vrachtwagens die naast giftige stikstofdioxide ook miniscule roet- en stofdeeltjes uitstoten. Uit onderzoek van TU/e blijkt dat het effect van het 'afvangen' van fijnstof en roet door de zuiveringsinstallaties onverwacht groot kan zijn.

Biotechfilters

In Amsterdam start een proef met acht zogeheten CityTrees. Deze bomen zijn uitgerust met biotechfilters die de luchtkwaliteit verbeteren. Eén CityTree staat gelijk aan de zuiverende werking van 275 bomen. Raadslid Scheifes: ,,Het belangrijkste is natuurlijk de vervuilende bron weg te halen. Maar verkeer haal je niet zomaar weg. Daarom zijn deze experimenten zo belangrijk. Kijken of we die ook kunnen toepassen, daar roepen we het college toe op.'' Fractievoorzitter Henk van de Velden van de PvdA: ,,Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in de tunnelbak op de zuidelijke rondweg luchtzuiveringssystemen worden geplaatst.'' Scheifes: ,,Misschien is de Boeimeersingel geschikt om CityTrees neer te zetten.''

Verbreding

De zuidelijke rondweg is actueel nu er plannen zijn voor een verbreding ter hoogte van de kruispunten Fatimastraat en Baronielaan, om de doorstroming te verbeteren. De politiek is kritisch, terwijl bewoners grote vraagtekens plaatsen bij de ingreep. Ze vrezen meer luchtvervuiling en tegengesteld resultaat: nog meer files. Op 11 januari gaat het raadsdebat over deze route door. De raad vraagt het college de uitkomsten van de proeven in Eindhoven en Amsterdam voor eind tweede kwartaal 2018 te presenteren. De motie: ,,Luchtvervuiling is veroorzaker van astma en COPD, hart- en vaatziekte en zelfs vroegtijdige sterfte.''

Volledig scherm Nederland, Amsterdam, 1 december 2017. Vrijdag 1 december is de eerste CityTree onthuld in Amsterdam. De filters bestaan uit een mossoort die fijnstof, stikstofoxiden en CO2 absorbeert. CityTrees staan in meer Europese steden, waaronder in Parijs en Berlijn. © Jean-Pierre Jans