Raad Breda breekt snelheidsrecord

Dat besluit is gisteravond genomen in een unieke vergadering van de gemeenteraad. Alleen burgemeester Paul Depla en VVD-raadslid Sven Planken waren aanwezig om drie besluiten af te handelen. De rest zat thuis de bijeenkomst te volgen. Veel tijd heeft ze dat niet gekost. Van begin tot eind heeft Depla de vergadering weten te rekken tot zes minuten.

Niet rechtsgeldig

Planken stemde namens alle negen fracties. Dat was makkelijk, want het ging over onderwerpen waar iedereen het over eens is. Het moest alleen formeel zo geregeld worden, anders zouden de besluiten niet rechtsgeldig zijn.