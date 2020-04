Raad Breda best integer, maar overschrijdt wel zijn eigen budget

Belangenverstrengeling en nevenfuncties

Vorig jaar is er serieus werk gemaakt van de integriteit van de uit 39-leden bestaande raad. Er is een gedragscode gemaakt die ergens in de loop van dit jaar van kracht wordt. Intussen heeft burgemeester Depla, als voorzitter van de raad, gesprekken met een aantal raadsleden gevoerd. Dat ging onder meer over belangenverstrengeling of nevenfuncties die niet zijn toegestaan. Alarmbellen zijn niet afgegaan. Depla heeft in ieder geval geen gevonden om verder op onderzoek uit te gaan.