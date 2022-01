Quiz Baas van Breda keert terug met speciale Leuteditie in aanloop naar carnaval

Kick-off-show

De organisatie is nog druk bezig met het programma, maar enkele ideeën kan Pien Rosmalen al noemen. ,,We willen stimuleren dat mensen elkaar helpen. Eén dag zal daarom in het teken staan van goede doelen. Teams komen in actie voor een goed doel naar keuze, of zetten een ludieke actie op om zoveel mogelijk Bredanaars blij te maken. Verder denken we aan een digitale polonaise, waarbij we ingezonden beelden achter elkaar plakken, zodat iedereen in beeld komt. The Masked Singer zal terugkeren, na het succesvolle optreden van wethouder Daan Quaars de vorige keer. En uiteraard doen we iets met NAC.”