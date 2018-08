'Queen' clandestien in Rijsbergen

De Italiaanse band 'The Great Queen Rats' traden op in een tuin aan de Altenaarweg. Naar verluidt zijn de Italianen zo ongeveer de beste Queen-imitators die van podium naar podium trekken. Hoe zo'n topband dan in Rijsbergen terecht komt? Ze speelden in de tuin van Anjonet Vermulst, die samen met haar man de boekingen voor bands als deze regelt. "De jongens speelden maandag in België en staan donderdag in Katwijk aan Zee", legt Anjonet uit. "We probeerden ze de twee tussenliggende avonden onder te brengen in Breda of Etten-Leur, maar dat is niet gelukt. Toen dacht ik: 'Mijn man was zondag jarig, laten we ze toch in onze tuin optreden'? Zo gezegd zo gedaan, maar het moest natuurlijk wel een beetje stiekem. We hebben natuurlijk geen vergunning voor een optreden als dit. Uiteraard hebben we wel alle benodigde apparatuur voor licht en geluid. En een grote tuin. Maar we hebben voor de zekerheid toch maar selectief mensen uitgenodigd."



De driehonderd man waarop ze rekende, is zeker op komen dagen. De vrees dat het er veel meer zouden zijn, kwam tot haar geruststelling niet uit. "We weten dat er mensen uit Breda zijn, Etten-Leur, Baarle-Nassau... Zelfs uit Katwijk aan Zee, al staat de band daar morgen ook." Bang dat de instanties er lucht (of geluid) van krijgen, is ze niet echt. "Dan is het toch een privéfeestje voor de verjaardag van mijn man?", zegt ze met een vette knipoog. "Toevallig hebben we heel veel vrienden!"