Quarantaineplek ingericht voor dak- en thuislozen in Amphia Langendijk: tien bedden

Gemonitord

Vragen over sluiting inloop

GroenLinks en de SP hebben het college vragen gesteld over het sluiten van de inloop met dagbesteding in de vroegere fabriekshal De Faam. De partijen doen het voorstel de nachtopvang in de Jan Nieuwenhuijzenstraat overdag te openen, nu is die opvang om 21.00 uur tot in de ochtend open. Haagh vindt die locatie daar niet voor geschikt. ,,We kijken met partners als de stichting Herberg het straatteam van SMO en het Annahuis of we op een goede manier overdag een inloop kunnen waarmaken.”