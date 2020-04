Quarantaine Sessions by DINA : iedere week een vrijdagmiddagborrel op een unieke locatie

BOSSCHENHOOFD - Het begon halverwege maart, op een zonnige dinsdag. DJ DINA van Diest geeft een setje weg op haar dakterras in het centrum van Breda. De Grote Kerk op de achtergrond maakte dat romantische plaatje compleet. Inmiddels is het een uit de hand gelopen concept: de Quarantaine Sessions by DINA is een online vrijdagmiddagborrel op een aantrekkelijke locatie. Met deze vrijdag: Breda International Airport, met DJ Da Huge Pete Dash en DINA zelf.

,,We hopen zo zichtbaar te blijven. Ik bedoel, we zijn allen creatieve ondernemers die nu samen iets heel vets neer willen zetten. Daar komt geen geld aan te pas”, legt Ben van Oosterbosch van Boost Productions uit. Wat heet: BredaAviation stelde haar hangar gratis ter beschikking en zette wat vliegtuigen zo neer dat het plaatje compleet is. Bedrijven als Pull Productions, VeeMee Visuals en InBreda zetten ieder hun eigen kennis, kunde en expertise in. ,,Om het elke week iets vetter te maken”, zegt Van Oosterbosch.

,,Het moet ook steeds wat anders zijn. Iedere week andere dj’s, iedere week andere techniek”, vult Van Diest aan. Qua muziek moet het wel als een vrijdagmiddagborrel blijven klinken. ,,We overleggen wie er draaien, maar uiteindelijk hak ik die knoop door. Maar ik denk dat hardstyle er bijvoorbeeld niet erg bij past”, grijnst ze.

‘Normaal draai ik in clubs’

Ze kijkt even verwonderd rond. Naar de locatie, de plek, de vliegtuigen die her en der opgesteld staan. De eerste twee edities waren dus bij haar thuis. Daarna volgden More-Itz in Drimmelen en STRND in Breda. ,,Normaal draai ik in clubs. Nooit op dit soort plekken, ik vind dat echt te gek.”

De sets worden uitgezonden via Twitch en Facebook, met visuele inkleding door VJ VeeMee. ,,Zij doet normaal gesproken de visuals op de echt grote festivals. Ook zij heeft nu toch echt minder werk. Zo willen we iedere vrijdag wat vets en nieuws maken”, zegt Van Oosterbosch.

In principe staan er nog twee edities op het programma. ,,We zeggen nog niet waar, maar het zijn twee hele vette plekken in Breda. Het is zo leuk: die locaties willen ook zichtbaar blijven. We helpen elkaar, zonder dat daar geld aan te pas komt. We doen het niet voor de kijkcijfers, maar we willen echt iets unieks en creatiefs neerzetten. En wat dat op termijn oplevert? Misschien hele mooie dingen. In deze coronatijd is het een kwestie van creatief blijven en wellicht wel iets zaaien dat erna geoogst kan worden.”