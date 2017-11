Het is voor Van Doornum een bittere pil om straks in maart de deur van het gemeentehuis dicht te moeten doen. Zijn leeftijd is, zegt hij, is één van de redenen waarom hij stopt. ,,Maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid om de raadsperiode af te maken.'' Hij vindt het tijd voor jonge aanwas: ,,We hebben de afgelopen periode getracht nieuwe mensen te vinden. We hebben mensen benaderd met een steungroepje, gevraagd om op de kandidatenlijst te komen, om lijsttrekker te worden. Maar we kunnen geen mankracht vinden. Het is jammer genoeg niet gelukt. Dat is heel erg, heel spijtig.'' Er zijn gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, zegt hij. ,,Maar mensen willen niet voor de volle vier jaar in de gemeenteraad plaatsnemen. Ze zien dat als te belastend.''

Eenmanszetel

Van Doornum, die de afgelopen raadsperiode een eemanszetel bezette in de Zundertse raad (via een restzetel), heeft de partij een jaar of 24 geleden mede geïntroduceerd in de lokale politiek. Wat dit betekent voor de PvdA in Zundert: ,,We blijven als afdeling in ieder geval wel bestaan, ik zal ook contactpersoon blijven. En dan hopen dat er in de loop van de tijd toch mensen opstaan die willen meedoen.'' De PvdA in Zundert schommelde altijd van twee tot één zetel in de raad. Van Doornum, gepensioneerd maar nog steeds actief als docent natuurkunde, terugblikkend op de Zundertse politiek: ,,Het is vallen en opstaan geweest. Een bestuurlijke crisis, en we hebben een aantal burgemeesters gesleten. Maar het gaat goed nu. Er is politieke stabiliteit, er wordt goed gecommuniceerd, er zit rust in. Ik heb altijd gekeken wat het beste is voor Zundert.'' De coalitie niet afvallen om het afvallen, zegt hij. ,,Ik heb nooit meegedaan aan politieke spelletjes. De coalitie steunen als het in lijn van onze partij ligt, zo heb ik het altijd gedaan.''