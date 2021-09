PvdA draagt fractievoorzitter Arjen van Drunen voor als opvolger van wethouder Miriam Haagh

Haagh (48) maakte onlangs bekend te stoppen met het wethouderschap. Op 1 oktober begint ze als voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg in Oss. De PvdA-politica heeft sinds 2014 het Bredase zorg- en gezondheidsbeleid in haar portefeuille. De voordracht van Van Drunen staat gepland voor de raadsvergadering van 30 september.

Vereerd en trots

Van Drunen: ,,Ik ben vereerd en trots dat de PvdA mij voordraagt als wethouder. De coronacrisis heeft het belang van gezondheid onderstreept en de tweedeling in de samenleving vergroot. Daarom wil ik vol inzetten op een gezonde leefomgeving met gelijke kansen voor iedereen! Miriam Haagh heeft de afgelopen jaren het verschil gemaakt door de menselijke maat voorop te zetten, met daarbij extra aandacht voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daar wil ik met enthousiasme op voortbouwen.’’

Logische keuze

Van Drunen woont met zijn vriendin in de Bouverijen in Teteringen en is vader van een dochter. Hij is sinds 21 maart 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA in Breda. De huidige vice-fractievoorzitter Rob Sips volgt Van Drunen op als fractieleider.

Sips spreekt van een logische keuze: ,,De afgelopen jaren heeft Arjen de fractie op een uitstekende wijze geleid. Daarnaast heeft hij – met het actieplan Hoge Vucht - aan de basis gestaan van Verbeter Breda, waarmee we de tweedeling willen tegengaan. Arjen is een verbindende aanpakker. Met zijn dossierkennis en ervaring kan hij op een effectieve wijze het bestuursakkoord Lef en Liefde en de ingezette lijn van Miriam doorzetten. Door hem voor te dragen kiezen we dan ook voor continuïteit.’’

Beste opvolger

De vrijgekomen raadszetel zal ingevuld worden door burgerraadslid Younes Nahnahi. Afdelingsvoorzitter Pieter Dekkers: ,,Ik ben er van overtuigd dat de fractie met Arjen de beste opvolger voor Miriam heeft aangewezen. De fractie is niet over een nacht ijs gegaan en heeft met eensgezindheid en overtuiging gekozen voor Arjen. Met alle kwaliteiten in de fractie en de stappen die Younes Nahnahi en Rob Sips zetten, staat er ook nu weer een hecht team dat goed toegerust is om samen met Arjen van Drunen het PvdA geluid in Breda stevig te laten horen.’’