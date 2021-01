PvdA Breda schrikt zich rot van radicalisering extreem-rechts: ‘En sommige zijn niet ouder dan dertien jaar’

Nazi-vlaggen, aanslagen, rassenoorlog

Dat staat in een brief die PvdA-fractiechef Arjen van Drunen en burgerraadslid Joris Hoogbergen naar het college hebben gestuurd. De twee sociaal-democraten zijn geschrokken van een uitzending van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Daarin werd bericht over de dreiging van rechts-extremisme in Nederland. In die kringen wordt gezwaaid met nazi-vlaggen, gefantaseerd over aanslagen op premier Mark Rutte en GroenLinks-leider Jesse Klaver en vooruitgekeken naar een rassenoorlog.