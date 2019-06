Pussy Lounge en de onwinbare strijd tegen drugs op festivals

Dat ze bij Pussy Lounge een zero-tolerance beleid hebben is bij aankomst direct duidelijk. Zo laat bij de ingangspoort een enigszins verontschuldigende beveiliger weten dat zelfs nieuwsgierige verslaggevers moeten worden gefouilleerd. Kleding is overigens niet het enige dat wordt bekeken. Rugzakken en plastic tasjes worden eveneens grondig doorzocht op drugs, maar ook bijvoorbeeld op flesjes water. "Mensen kunnen over de harde dopjes struikelen en hun enkel verzwikken", verklaart Elizabeth Dijkhuizen van organisator b2s.

Veilige omgeving

Volledig scherm Pussy Lounge at the park Breda © MaRicMedia - Marcel van Dorst Het festival komt de bezoekers overigens wel tegemoet met gratis water zonder dop. Het is tegelijkertijd tekenend voor de manier waarop b2s een veilige omgeving probeert te creëren. Eenmaal binnen op het evenemententerrein vallen vooral de grote hoeveel beveiligers op die in de gaten houden of er niks illegaals gebeurt. "We hanteren een zero-tolerance beleid en willen er alles aan doen om bijvoorbeeld drugs tegen te houden", verklaart Dijkhuizen. Tegelijk erkent ook zij dat een 100% drugsvrij evenemententerrein een illusie is. Iets dat verder mooi geïllustreerd wordt door een wietwalm die tijdens het interview een paar keer voorbij trekt.

Open sfeer

Om die reden zijn er naast een hoop waakzame ogen ook begripvolle luisteraars aan het werk bij Pussy Lounge. Zo is daar de stand Celebrate Safe van Novadic Kentron. Hier mogen bezoekers aankloppen met allerlei vragen over drank en drugs, maar ook over bijvoorbeeld gehoorschade. Projectleider Xandra Laplante legt uit dat ze boven alles een open en vertrouwelijke sfeer willen creëren. "We zeggen niet: dat mag je niet gebruiken. Als je nee zegt dan durven mensen niet meer te praten en dan kan je ze niet informeren." Om die reden zijn de medewerkers niet alleen professioneel getraind, maar hebben ze ook affiniteit met de dancescene.

Meer ervaring met drugs

Het publiek dat op dit festival afkomt is volgens Laplante over het algemeen wat ouder en heeft al meer ervaring met drugs. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. "Ik sprak ooit een jongen die al 11 jaar speed gebruikte en er nog nooit iets over had gelezen!" Na een prettig gesprek werd hem ineens duidelijk waar zijn slaapproblemen en verminderde eetlust vandaan kwam.

Voorlichting

Ook bezoekers van dance-festivals uit het oostblok vragen volgens Laplante vaak om een aparte handleiding. Uit angst om opgepakt te worden gaan deze bijvoorbeeld minder snel naar de EHBO-post wanneer een pilletje niet goed valt. Dat goede voorlichting belangrijk is wordt volgens Laplante ook onderstreept doordat er steeds sterkere drugs op de markt komen. Zo zijn er tegenwoordig xtc-pillen te koop met wel 300 mg. mdma. Dit is bijna een dubbele dosering van een gemiddelde pil. Toch is de drugsexpert geen voorstander van het testen van middelen op festivals zelf. Niet alleen omdat dit verboden is, maar ook omdat het een schijnveiligheid creëert. "Het testen van middelen moet, net als gezond eten en kleding uitzoeken, onderdeel zijn van een voorbereiding op een feestje." Laplante wijst erop dat Novadic Kentron zowel in Breda, Tilburg als Roosendaal locaties heeft waar dit mogelijk is.

Volledig scherm Tent van Unity bij Pussy Lounge © Freek de Swart