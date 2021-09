Punkrocker Hans (58) vol energie en boosheid: ‘Er is niets veranderd, dus maak ik opnieuw herrie’

‘Het Red Bull-blik­je is niet uit te roeien’, toch bindt Breda de strijd aan met zwerfafval

12 september BREDA - ,,Het Red Bull-blikje is niet uit te roeien. Je ziet ze echt overal.’’ Wethouder Greetje Bos kan zich nog elke dag ergeren aan de hoeveelheid troep die in Breda rondslingert. In 2030 wil ze dat de stad zwerfafvalvrij is. ‘Maar we gaan niets dwingend opleggen.’