Pubquiz Spraakvermaak a gogo bij Ons Thuis in Terheijden

Forse kritiek op Politicus v/h Jaar-verkiezing met winnaar Dijkhoff: 'Niets gepres­teerd’

14:43 BREDA - Columnisten in een aantal grote kranten zijn dinsdag vernietigend in hun oordeel over de verkiezing van de Politicus van het Jaar. VVD-parlementariër Klaas Dijkhoff uit Breda werd door het opiniepanel van EenVandaag uitgeroepen tot de beste politicus van het jaar.